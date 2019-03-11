2019-03-11T10:34:09+03:00
Спорт

В США покончила с собой 23-летняя чемпионка мира по велоспорту Келли Кэтлин

Американскую спортсменку 8 марта обнаружили мертвой в ее доме в Калифорнии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Келли Кэтлин было всего 23 годаКелли Кэтлин было всего 23 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Трехкратная чемпионка мира по велоспорту Келли Кэтлин покончила с собой. 23-летнюю спортсменку вечером в пятницу, 8 марта, обнаружили мертвой в ее доме в Калифорнии. Об этом профильному изданию VeloNews сообщил в воскресенье отец девушки, Марк Кэтлин.

«Не проходит ни минуты, чтобы мы не подумали о ней и не подумали о той чудесной жизни, которую она могла бы прожить», - признался мужчина, потерявший дочь.

Он добавил, что это невероятно больно, и члены семьи, ни на секунду не задумываясь, отдали бы свою жизнь в обмен на жизнь Келли.

Глава федерации велоспорта США Боб Демартини опубликовал заявление, в котором выразил соболезнования родным и близким Кэтлин. Он отметил, что эта смерть – огромная потеря для американского велоспорта.

Келли Кэтлин получала золотые медали в составе сборной США на чемпионатах мира по трековым велогонкам в 2018, 2017 и 2016 годах, а на Олимпиаде – 2016 в Рио-де-Жанейро взяла серебро. Причем успешную спортивную карьеру девушка совмещала с учебой, она получила степень магистра по вычислительной математике в Стэнфордском университете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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