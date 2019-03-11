У православных христиан начинается Великий пост
В понедельник, 11 марта, у православных христиан начинается Великий пост - самый строгий и долгий из всех. Он продлится до Пасхи, которая в этом году выпадает на 28 апреля.
Так, в течение ближайших сорока дней верующим предписано отказаться от мясных и молочных продуктов, а также от рыбы и яиц. Однако считается, что основной смысл Великого поста - духовное очищение, покаяние и примирение с врагами. Поэтому, в частности, в период поста следует ограничить свое участие в увеселительных мероприятиях.
Кстати, напомним, 10 марта было Прощеное воскресенье. В этот день православные христиане обычно стремятся примириться с Богом и друг с другом, чтобы приступить к посту с чистой душой.
Поститесь на здоровье.
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ИСТОЧНИК KP.RU