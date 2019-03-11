2019-03-11T11:29:04+03:00
Общество

У православных христиан начинается Великий пост

Он продлится до Пасхи, которая в этом году выпадает на 28 апреля
Дарья ИВАШКИНА
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У православных христиан начинается Великий постУ православных христиан начинается Великий постФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 11 марта, у православных христиан начинается Великий пост - самый строгий и долгий из всех. Он продлится до Пасхи, которая в этом году выпадает на 28 апреля.

Так, в течение ближайших сорока дней верующим предписано отказаться от мясных и молочных продуктов, а также от рыбы и яиц. Однако считается, что основной смысл Великого поста - духовное очищение, покаяние и примирение с врагами. Поэтому, в частности, в период поста следует ограничить свое участие в увеселительных мероприятиях.

Кстати, напомним, 10 марта было Прощеное воскресенье. В этот день православные христиане обычно стремятся примириться с Богом и друг с другом, чтобы приступить к посту с чистой душой.

Поститесь на здоровье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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