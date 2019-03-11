Сбербанк подтвердил гибель двух сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-11T11:16:14+03:00

Погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии Екатерина и Александр Поляковы были сотрудниками Сбербанка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Двое сотрудников Сбербанка погибли в результате авиакатастрофы Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился накануне в Эфиопии. Такую информацию подтвердили в пресс-службе банка.

"Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании "Сбербанк Лизинг", входящей в Группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался", - цитирует сообщение банка РИА Новости.

Сбербанк выразил искренние соболезнования родным и близким всех погибших.

Сайт kp.ru писал, что на борту, разбившегося в Эфиопии самолета, находились супруги из города Таганрога Ростовской области - Екатерина и Александр Поляковых. Ребята были одногодками, им по 28 лет. Также в авиакатастрофе в Эфиопии погиб россиянин Сергей Вяликов.

В воскресенье стало известно о том, что в Эфиопии потерпел крушение самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Boeing 737, направлявшийся в Найроби (Кения), пропал с экранов радаров спустя шесть минут после взлета из аэропорта эфиопской столицы Аддис-Абебы. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Никто не выжил.

ИСТОЧНИК KP.RU