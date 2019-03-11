СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-11T11:40:32+03:00

В Подмосковье молодой человек поджег бездомного в подъезде Фото: Иван ВИСЛОВ

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В понедельник, 11 марта, стало известно о том, что в минувшее воскресенье рано утром житель подмосковного города Реутов поджег бездомного мужчину, ночевавшего в подъезде его дома.

Как рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, молодой человек решил поджечь неизвестного, лежавшего на лестничной площадке, из-за «внезапно возникшего неприязненного отношения».

В результате бездомного пришлось госпитализировать: он был доставлен в центральную городскую больницу Реутова с термическими ожогами второй, третьей и четвертой степени.

Что касается подозреваемого, то, по словам источника «КП», им оказался 27-летний местный житель, который сразу после случившегося был задержан.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре 2016 года неизвестный также поджег бездомного, ночевавшего в подъезде жилого дома в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU