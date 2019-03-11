Великобритания приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX после крушения в Эфиопии

СЕГОДНЯ 11:45 2019-03-11T11:45:46+03:00

Ранее аналогичные меры были приняты в Китае и Эфиопии

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После авиакатастрофы в Эфиопии в ряде стран приняли решение приостановить полеты Boeing 737 MAX до выяснения причин, которые привели к падению лайнера.

Вслед за Эфиопией и Китаем на данные меры решились в Великобритании. Заявление генерального директора британской авиакомпании Cayman Airways Фабиана Уормса появилось на официальном сайте перевозчика.

Самолеты авиакомпании не будут эксплуатироваться с 11 марта 2019 года до тех пор, пока не будет получено больше информации, сообщает телеканал «360».

Самолет эфиопского авиаперевозчика Ethiopian Airlines разбился 10 марта в 62 километрах от столицы Эфиопии. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Выжить никому не удалось. Среди погибших трое россиян. 11 марта в стране объявлено днем траура. Для расследования происшествия создана специальная комиссия, в состав которой вошли международные эксперты.

Американская корпорация Boeing выразила соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета в Эфиопии. В Boeing подчеркнули, что их техническая группа готова оказать всю необходимую помощь совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте США.

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После авиакатастрофы в Эфиопии корпорация Boeing отложила презентацию нового воздушного судна. За последние полгода это вторая гибель лайнера такой серии. Первый разбился в Индонезии 29 октября 2018 года. Погибли 189 человек. Оба - практически сразу после взлета, и оба – в странах «третьего мира». Может быть, США испытывают суперсовременные лайнеры в странах третьего мира? – сейчас активно обсуждают в интернете.

Супруги из Таганрога погибли в авиакатастрофе в Эфиопии

На борту лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines - он разбился в Эфиопии утром 10 марта, находилась пара из города Таганрога Ростовской области. Знакомые Екатерины и Александра Поляковых до сих пор не могут поверить в случившееся. Известно, что супруги - одногодки, им по 28 лет. Оба работали в Сбербанке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696300" frameborder="0"></iframe> Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU