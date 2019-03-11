2019-03-11T12:25:02+03:00
Умные вещи

Российские ученые создали стенд для диагностики космической болезни

Изобретение пригодится для тестирования здоровья космонавтов и тех, кто много путешествует
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Российские ученые создали стенд для тестирования космической болезниРоссийские ученые создали стенд для тестирования космической болезниФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российские ученые научились выявлять и бороться с космической болезнью. Специальный стенд для диагностирования недуга создали ученые Института медико-биологических проблем РАН.

С данным недугом сталкиваются около трети всех космонавтов. Он проявляется, как только человек окажется в условиях невесомости. Для проблемы характерна необычная реакция отолитовых органов вестибулярного аппарата. Они находятся в среднем ухе человека. Человек попадает в так называемый сенсорный конфликт, когда от органов поступает противоречивая информация. В итоге тошнота, головокружение, появление иллюзий (например, ощущение постоянного вращения). Длится это может до нескольких дней, пока идет период адаптации.

Установка позволяет не только выявить у кандидата в космонавты нарушения, но и тренировать вестибулярный аппарат. Во время проведения диагностики человека помещают в капсулу, где уже через 30-60 секунд начинается ощущение вращения. Затем возникает «ре-ориентация» вестибулярного аппарата относительно вектора гравитации, вызывающая симптомы заболевания. Итоги теста оценивают по 12-балльной шкале и, если у человека есть склонность к болезни, ему предлагают пройти специальную тренировку, пишет газета «Известия».

Специально разработанная техника позволяет через определенный промежуток времени снизить интенсивность и продолжительность симптомов заболевания.

Назвали установку «Вега» и тестирование на ней уже прошли 14 человек, в том числе восемь космонавтов. Ученые предполагают, что запустить в серийное производство новинку можно уже спустя год, но при условии достаточного финансирования. Кстати, методика способна пригодиться не только в космонавтам, но и тем, кого укачивает в транспорте, пишет сайт Dni.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты рассказали об опасности взлома Wi-Fi
Более 50 человек погибли в Сирии при авиаударе коалиции
Тимошенко: после выборов Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности
В Арктике построили уже 475 российских военных объектов
Появилось видео убийства мужчины в Главклубе в Москве
Серхио Рамос и Марсело Вьерра поссорились на тренировке
Клишас: Совфед одобрит законы о фейках и оскорблении государства 13 марта
Россия усилила состав войск в Крыму
В Мексике бандиты похитили пассажиров автобуса
Шаманов: Россия не будет размещать ракеты в Европе раньше США
Роухани прибыл в Багдад с трехдневным визитом
Минобороны: "Гуманитарная катастрофа в лагере «Рукбан» – это реальность!"
Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ
NASA опубликовало снимок двух сталкивающихся галактик
Южная Корея и США постоянно маниторят действия КНДР на полигоне Сохэ
Исследование показало, для чего россияне чаще всего берут кредиты
Представители США отказались от участия в брифинге военных атташе в Москве
Бен Аффлек готов вернуться в киновселенную DC в качестве режиссера
В Москве 31-летний мужчина умер после избиения в Главклубе
Представители США впервые не пришли на брифинг в Госдуму
Минобороны опровергло информацию об авиаударах ВКС России по Идлибу
В МВД рассказали об обысках на московском рынке «Садовод»
Представитель Юлии Началовой опровергла информацию о госпитализации артистки
Великобритания приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX после крушения в Эфиопии
Суд оправдал одну из подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына