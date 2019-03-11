Российские ученые создали стенд для диагностики космической болезни

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-11T12:25:02+03:00

Изобретение пригодится для тестирования здоровья космонавтов и тех, кто много путешествует

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Российские ученые научились выявлять и бороться с космической болезнью. Специальный стенд для диагностирования недуга создали ученые Института медико-биологических проблем РАН.

С данным недугом сталкиваются около трети всех космонавтов. Он проявляется, как только человек окажется в условиях невесомости. Для проблемы характерна необычная реакция отолитовых органов вестибулярного аппарата. Они находятся в среднем ухе человека. Человек попадает в так называемый сенсорный конфликт, когда от органов поступает противоречивая информация. В итоге тошнота, головокружение, появление иллюзий (например, ощущение постоянного вращения). Длится это может до нескольких дней, пока идет период адаптации.

Установка позволяет не только выявить у кандидата в космонавты нарушения, но и тренировать вестибулярный аппарат. Во время проведения диагностики человека помещают в капсулу, где уже через 30-60 секунд начинается ощущение вращения. Затем возникает «ре-ориентация» вестибулярного аппарата относительно вектора гравитации, вызывающая симптомы заболевания. Итоги теста оценивают по 12-балльной шкале и, если у человека есть склонность к болезни, ему предлагают пройти специальную тренировку, пишет газета «Известия».

Специально разработанная техника позволяет через определенный промежуток времени снизить интенсивность и продолжительность симптомов заболевания.

Назвали установку «Вега» и тестирование на ней уже прошли 14 человек, в том числе восемь космонавтов. Ученые предполагают, что запустить в серийное производство новинку можно уже спустя год, но при условии достаточного финансирования. Кстати, методика способна пригодиться не только в космонавтам, но и тем, кого укачивает в транспорте, пишет сайт Dni.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU