Представители США впервые не пришли на брифинг в Госдуму

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-11T12:29:08+03:00

Военные атташе США не пришли на традиционный брифинг в Госдуму Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Главы комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что военные атташе США, аккредитованные в Москве, не явились на традиционный брифинг в российском парламенте. Такое, по его словам, происходит впервые.

"Приглашения были разосланы всем атташе, аккредитованным в Москве. Представители США не подтвердили своего участия", - сказал Шаманов.

При этом глава комитета добавил, что в прошлом году военные атташе США были на данном мероприятии.

На брифинге в Государственной Думе 11 марта примут участие около 150 человек из почти 90 стран мира.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, как ранее писал сайт kp.ru, поручил комитету по международным делам изучить вопрос о привлечении сенатора США Бена Кардина к ответственности за распространение ложной информации в отношении депутата Госдумы Владислава Резника. Спикер российского парламента предложил внести американца в санкционный список и закрыть для него доступ в Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU