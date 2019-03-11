В Москве 31-летний мужчина умер после избиения в Главклубе

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-11T13:33:11+03:00

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В понедельник, 11 марта, стало известно о том, что в Москве после избиения в Главклубе скончался 31-летний мужчина. По некоторым данным, речь идет о Руслане Сыченко.

Как уточнил источник «Комсомольской правды», на концерте немецкой фолк-метал-группы In Extremo, который проходил на популярной концертной площадке в минувшее воскресенье, между двумя посетителями клуба произошел конфликт, в ходе которого один из них и получил серьезные телесные повреждения. В итоге пострадавшего даже не успели доставить в больницу: он скончался по пути в медучреждение в машине «скорой помощи».

По словам собеседника «КП», в настоящее время сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению обстоятельств инцидента. Посетитель, с которым подрался Руслан, скрылся с места происшествия.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, несколько лет назад в Москве также забили до смерти посетителя ночного клуба. Тогда трагедия произошла в заведении «Куклы пистолеты», расположенном на Новослободской улице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696439" frameborder="0"></iframe> Мужчина умер после драки в Главклубе в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU