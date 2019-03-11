В Москве 31-летний мужчина умер после избиения в Главклубе
В понедельник, 11 марта, стало известно о том, что в Москве после избиения в Главклубе скончался 31-летний мужчина. По некоторым данным, речь идет о Руслане Сыченко.
Как уточнил источник «Комсомольской правды», на концерте немецкой фолк-метал-группы In Extremo, который проходил на популярной концертной площадке в минувшее воскресенье, между двумя посетителями клуба произошел конфликт, в ходе которого один из них и получил серьезные телесные повреждения. В итоге пострадавшего даже не успели доставить в больницу: он скончался по пути в медучреждение в машине «скорой помощи».
По словам собеседника «КП», в настоящее время сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению обстоятельств инцидента. Посетитель, с которым подрался Руслан, скрылся с места происшествия.
Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, несколько лет назад в Москве также забили до смерти посетителя ночного клуба. Тогда трагедия произошла в заведении «Куклы пистолеты», расположенном на Новослободской улице.
Мужчина умер после драки в Главклубе в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU