2019-03-11T12:36:38+03:00
Политика

Представители США отказались от участия в брифинге военных атташе в Москве

Мероприятие соберет 150 представителей из 90 стран
Елизавета ФРОЛОВА
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Владимир Шаманов. Фото: Сергей Бобылев/ТАССВладимир Шаманов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Брифинг для военных атташе, аккредитованных в Москве, пройдет без участия представителей США. Такая ситуация происходит впервые за все время проведения традиционного мероприятия. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета думы по обороне Владимир Шаманов.

"Приглашения были разосланы всем военным атташе, аккредитованным в Москве. Представители США не подтвердили своего участия. В прошлом году они были", - цитирует «Интерфакс» слова Владимира Шаманова.

На брифинге председатель комитета Госдумы будет общаться с военными атташе из 90 стран мира. Всего в мероприятии примут участие порядка 150 человек.

Согласно данным комитета Госдумы по обороне, брифинг планировали начать в 10:30.

1 февраля этого года Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ Владимир Путин отдал приказ применять зеркальные меры и больше не предлагать американцам переговоры по разоружению. А министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу к концу 2020 года разработать современные ракетные комплексы наземного базирования c дальностью более 500 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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