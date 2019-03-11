Представители США отказались от участия в брифинге военных атташе в Москве

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-11T12:36:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Брифинг для военных атташе, аккредитованных в Москве, пройдет без участия представителей США. Такая ситуация происходит впервые за все время проведения традиционного мероприятия. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета думы по обороне Владимир Шаманов.

"Приглашения были разосланы всем военным атташе, аккредитованным в Москве. Представители США не подтвердили своего участия. В прошлом году они были", - цитирует «Интерфакс» слова Владимира Шаманова.

На брифинге председатель комитета Госдумы будет общаться с военными атташе из 90 стран мира. Всего в мероприятии примут участие порядка 150 человек.

Согласно данным комитета Госдумы по обороне, брифинг планировали начать в 10:30.

1 февраля этого года Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ Владимир Путин отдал приказ применять зеркальные меры и больше не предлагать американцам переговоры по разоружению. А министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу к концу 2020 года разработать современные ракетные комплексы наземного базирования c дальностью более 500 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU