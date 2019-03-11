2019-03-11T12:42:15+03:00
В мире

Южная Корея и США постоянно маниторят действия КНДР на полигоне Сохэ

Военные двух стран следят за всеми действиям, связанными с ракетно-ядерной программой
Елена Гильманова
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Южная Корея и США ведут постоянный мониторинг действий КНДР на полигоне СохэЮжная Корея и США ведут постоянный мониторинг действий КНДР на полигоне СохэФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Военные Республики Южная Корея совместно с Соединенными Штатами проводят мониторинг всей деятельности, связанной с ракетно-ядерной программой КНДР и ведут анализ всей поступающий информации, в особенности на полигоне Сохэ. Соответствующие заявление сделал представитель Комитета начальников штабов полковник Ким Чун Нак.

«Вооруженные силы Республики Корея совместно с США внимательно следят за всеми передвижениями, в том числе связанными с возможной подготовкой к ракетному пуску», - сказал полковник.

Чун Нак отказался сообщать какие-либо подробности на этот счет. Он отметил, что военные «ведут анализ всей поступающей информации с учетом различных вариантов».

Накануне, 9 марта радиостанция NPR со ссылкой на результаты анализа снимков коммерческих спутников заявила о том, что власти Северной Кореи могут готовиться к проведению ракетного пуска в ближайшее время. По данным радиостанции, на снимках научно-исследовательского центра КНДР Санмундом,

Ранее в отчете Национальной разведслужбы Южной Кореи заявили, что с конца прошлого года Пхеньян не использует экспериментальный легководный реактор мощностью 5 МВт в ядерном центре Йонбен,

ИСТОЧНИК KP.RU

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