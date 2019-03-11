Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ
В понедельник, 11 марта, стало известно, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ.
Согласно документу, право взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) должно остаться только у профессиональных участников рынка, в частности, у управляющих компаний, товариществ собственников жилья (ТСЖ) , жилищных кооперативов и ресурсоснабжающих организаций.
«Сегодня в законодательстве вопрос о выведении коллекторов из сферы жилищных правоотношений решен не в полной мере, что создает условия для возможного нарушения прав граждан», - приводит слова Яровой ее пресс-служба.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года появилась информация о том, что Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) выразила желание более плотно работать с долгами граждан за ЖКУ и даже начала готовить для поставщиков этих услуг стандарты по отбору эффективных коллекторских агентств.
ИСТОЧНИК KP.RU