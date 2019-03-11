2019-03-11T13:03:40+03:00
В мире

Роухани прибыл в Багдад с трехдневным визитом

Ожидается, что в ходе предстоящих встреч будет подписан пакет соглашений между Ираком и Ираном
Елена Гильманова
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Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
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Президент Ирана Хасан Роухани прибыл c трехдневным визитом в Багдад, где он проведет встречи с иракским коллегой Бархамом Салехом, премьер-министром Аделем Абдель Махди, спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси и лидером иракских шиитов аятоллой Али ас-Систани.

Стороны собираются обсудить дальнейшие сотрудничество двух стран, а также позицию Багдада по отношению к антииранским санкциям Соединенных Штатов. По данным The Islamic Republic News Agency, они затронут вопросы укрепления сотрудничества в регионе и ситуацию в Сирийской республики.

Ожидается, что по итогам визита будет подписан пакет соглашений.

Напомним, что Ирак ни раз подчеркивал, что не собирается поддерживать действия США в отношении Тегерана. В Багдаде осудили заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможности использовать иракскую территорию для наблюдения за Ираном.

Ранее, kp.ru сообщал, 21 февраля, командующий Аэрокосмическими силами КСИР Ирана генерал Хаджизаде сообщил, что его подчиненным удалось незаметно проникнуть в системы контроля над некоторыми американскими Беспилотный летательный аппарат-летательный аппарат (БПЛА) в Сирии и Ираке. В итоге Тегеран получил доступ к разведывательной информации США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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