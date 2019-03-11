Шаманов: Россия не будет размещать ракеты в Европе раньше США

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-11T13:08:18+03:00

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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, выступая в понедельник, 11 марта, на брифинге для военных атташе, аккредитованных в Москве, заявил, что наша страна оставляет за собой право зеркально действовать в вопросах разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Однако, как заметил депутат, РФ не будет размещать ракеты в Европе раньше США. «Но мы не намерены первыми размещать подобные перспективные вооружения в тех регионах, включая Европу, где не будет аналогичных американских систем», - приводит слова Шаманова РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля президент США Дональд Трамп официально объявил о том, что его страна начинает процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. А 4 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД до того момента, пока США не устранят нарушенные ими обязательства или до прекращения действия соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU