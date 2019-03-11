2019-03-11T13:15:26+03:00
Происшествия

В Мексике бандиты похитили пассажиров автобуса

Вооруженные преступники увезли в неизвестном направлении около 20 человек
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Мексике преступники похитили 19 человекВ Мексике преступники похитили 19 человекФото: REUTERS
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В Мексике вооруженные бандиты похитили пассажиров автобуса. Неизвестные остановили транспортное средство и под угрозой жизни вынудили людей перебраться в транспорт преступников.

Сообщается, что инцидент произошел в штате Тамаулипас. Здесь рейсовый автобус направлялся из города Тампико в Рейносу. Однако на трассе дорогу ему перегородили два других автобуса, вынудив таким образом водителя затормозить.

После остановке в автобус ворвались вооруженные преступники и заставили всех пассажиров выйти и сесть в автобусы преступников. После чего бандиты увезли своих жертв в неизвестном направлении. Всего в руки преступников попали 19 человек, пишет сайт телеканала «Звезда».

Водитель автобуса незамедлительно связался с руководством, однако предпринять какие-либо меры сразу же не удалось. Сотрудники мексиканской полиции начали расследование, однако информации о местоположении пленников пока нет. Все обстоятельства инцидента уточняются, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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