2019-03-11T13:32:17+03:00
Политика

Клишас: Совфед одобрит законы о фейках и оскорблении государства 13 марта

В Совете Федерации голосование по законопроектам состоится 13 марта
Елена Гильманова
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Клишас: Совфед одобрит законы о фейкньюс и оскорблении государстваКлишас: Совфед одобрит законы о фейкньюс и оскорблении государстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В предстоящую среду, 13 марта, Совет Федерации рассмотрит законопроекты об устанавление процедуры блокировки недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей и о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Соответствующие заявление сделал один из авторов законопроектов, член Совфеда Андрей Клишас

«Законы будут одобрены на заседании комитета во вторник и на пленарном заседании в среду», - сказал политик.

Напомним, что 7 марта Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты об ужесточении наказания за фейковые новости и оскорбление общества, государственной власти и символики. Ранее во втором чтении, Госдума одобрила 10 поправки, в соответствии с которыми увеличилась сумма штрафов. Физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 тысяч до 100 тыс. рублей, должностные лица - на большие суммы от 60 до 200 тысяч рублей.

Накануне, 10 марта, в Москве прошел митинг за свободу интернета. Поводом для него стал законопроект о защите Рунета, который был внесен сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым. Он был направлен на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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