Серхио Рамос и Марсело Вьерра поссорились на тренировке

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-11T13:35:37+03:00

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Серхио Рамос и Марсело Вьерра серьезно поссорились 11 марта утром на тренировке "Реал Мадрида".

Футболисты проводили «двустороннюю» игру, в которой играли друг против друга, и команда Марсело одержала победу над командой Серхио.

По информации испанского издания Marca, бразилец бурно отпраздновал победу, чем вызвал раздражение у одноклубника. Серхио не преминул поставить Марсело на место, сказав, что это всего лишь тренировка – раз, и что бурную радость, играя против своих же можно и поубавить – два, поберечь силы на настоящий матч. На что Марсело сказал, что всегда так празднует свои голы, вне зависимости от того, были они забиты на тренировке или в настоящей игре, и не видит в этом ничего плохого.

Футболисты перешли на повышенные тона, и перепалка грозилась перейти в драку, если бы в нее не вступили другие игроки. В итоге защитники помирились, но обстановка внутри команды и в раздевалке весьма неоднозначная и далека от радушной.

В данный момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко после 27 туров, и отстают от лидирующей «Барселоны» на 12 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU