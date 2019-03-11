2019-03-11T13:50:07+03:00
В мире

Тимошенко: после выборов Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности

По словам кандидата в президенты Украины, действующий глава государства замешан в коррупции в армии и отмывании денег
Елена Гильманова
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Кандидат в президенты Украины и глава фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия ТимошенкоКандидат в президенты Украины и глава фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия ТимошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер фракции «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины и Юлия Тимошенко обвинила главу государства Петра Порошенко в коррупции и отмывании денег и призвала его снять свою кандидатуру.

«Порошенко после выборов и его подельники будут привлечены к уголовной ответственности за коррупцию в армии и отмывание и выведение средств через свои предприятия в офшоры» - сказала политик

«Я призываю Порошенко снять свою кандидатуру с выборов» - добавила Тимошенко, выступая в понедельник, 11 марта, на совещании руководителей фракций и групп украинского парламента.

Ранее Тимошенко уже предъявляла обвинения Порошенко. Так она заявила, что глава государства установил монополию на информационное пространство. По ее словам, интернет-рынок страны превратился в «фабрику тотальных манипуляций общественным мнением».

Накануне депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что в случае поражения на выборах нынешнему президенту Украины придется спасаться бегством, потому что новая власть может привлечь его к ответственности.

Напомним, что президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте – Юлия Тимошенко, третью строчку кандидатского рейтинга занимает Петр Порошенко.

5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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