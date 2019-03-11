Тимошенко: после выборов Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности
Лидер фракции «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины и Юлия Тимошенко обвинила главу государства Петра Порошенко в коррупции и отмывании денег и призвала его снять свою кандидатуру.
«Порошенко после выборов и его подельники будут привлечены к уголовной ответственности за коррупцию в армии и отмывание и выведение средств через свои предприятия в офшоры» - сказала политик
«Я призываю Порошенко снять свою кандидатуру с выборов» - добавила Тимошенко, выступая в понедельник, 11 марта, на совещании руководителей фракций и групп украинского парламента.
Ранее Тимошенко уже предъявляла обвинения Порошенко. Так она заявила, что глава государства установил монополию на информационное пространство. По ее словам, интернет-рынок страны превратился в «фабрику тотальных манипуляций общественным мнением».
Накануне депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что в случае поражения на выборах нынешнему президенту Украины придется спасаться бегством, потому что новая власть может привлечь его к ответственности.
Напомним, что президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте – Юлия Тимошенко, третью строчку кандидатского рейтинга занимает Петр Порошенко.
5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский
ИСТОЧНИК KP.RU