Появилось видео убийства мужчины в Главклубе в Москве

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-11T13:44:40+03:00

Посетителя концерта до смерти забили в одном из коридоров концертной площадки [видео]

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Почвилось видео нападения на посетителя концерта немецкой фолк-метал-группы In Extremo в московском Главклубе. 31-летний Руслан Сыченко повздорил с несколькими гостями клуба, один из которых в итоге на него и напал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696439" frameborder="0"></iframe> Мужчина умер после драки в Главклубе в Москве.

На видео, опубликованном изданием BAZA, можно увидеть, как Руслана ударили в лицо, после чего он упал и ударился о металлическое ограждение. Затем нападавший оттащил его в сторону, снова ударил по голове и добил ногой в живот. От лежащего на полу молодого человека мужчину оттащили другие посетители клуба.

На место происшествия вызвали медиков, но отвезти Руслана Сыченко в медучреждение они не успели — молодой человек умер в машине скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению обстоятельств инцидента. Посетитель, с которым подрался Руслан, скрылся с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU