Появилось видео убийства мужчины в Главклубе в Москве
Почвилось видео нападения на посетителя концерта немецкой фолк-метал-группы In Extremo в московском Главклубе. 31-летний Руслан Сыченко повздорил с несколькими гостями клуба, один из которых в итоге на него и напал.
Мужчина умер после драки в Главклубе в Москве.
На видео, опубликованном изданием BAZA, можно увидеть, как Руслана ударили в лицо, после чего он упал и ударился о металлическое ограждение. Затем нападавший оттащил его в сторону, снова ударил по голове и добил ногой в живот. От лежащего на полу молодого человека мужчину оттащили другие посетители клуба.
На место происшествия вызвали медиков, но отвезти Руслана Сыченко в медучреждение они не успели — молодой человек умер в машине скорой помощи.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению обстоятельств инцидента. Посетитель, с которым подрался Руслан, скрылся с места происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU