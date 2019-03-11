2019-03-11T14:12:28+03:00
Политика

Более 50 человек погибли в Сирии при авиаударе коалиции

По информации местных СМИ, большинство погибших - женщины и дети.
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Более 50 человек погибли в Сирии при авиаударе коалицииБолее 50 человек погибли в Сирии при авиаударе коалицииФото: REUTERS
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Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По информации местных СМИ, в результате ударов погибли более 50 человек.

Известно, что удар пришелся по лагерю в районе населенного пункта Эль-Багуз. Большинство погибших - женщины и дети, сообщает агентство SANA.

Напомним, командир "Сил демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США, Аднан Африни, курдские формирования возобновили в воскресенье вечером операцию против форпоста террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата. Поддержку с воздуха отрядам СДС оказывают ВВС западной коалиции, которые нанесли удары по складам с боеприпасами, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Минобороны РФ подчеркнули: "Гуманитарная катастрофа в лагере «Рукбан» – это реальность!". В ведомстве отметили, что подконтрольные США террористические группировки продолжают насильно удерживать сирийцев в лагере для беженцев.

Как сбили в Сирии Ил-20: брифинг Министерства обороны РФ.Российский самолет Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии. Под удар его подставили израильские летчики, заявили в Минобороны.Погибли 15 российских военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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