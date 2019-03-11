2019-03-11T14:12:04+03:00
Происшествия

Водитель маршрутки уснул за рулем и устроил ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье

В результате аварии легковушку выкинуло на обочину
Дарья ИВАШКИНАkp.ru
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Из-за сильного удара автомобиль Хонда вылетел на обочину. Фото предоставлено КПИз-за сильного удара автомобиль Хонда вылетел на обочину. Фото предоставлено КП
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В понедельник, 11 марта, серьезное ДТП с участием маршрутки случилось в Подмосковье. Как стало известно, на 41-м километре Киевского шоссе маршрутное такси №490, следовавшее по маршруту деревня Апрелевка - Москва, столкнулось с автомобилем Honda. Причем удар был такой силы, что легковушку выкинуло на обочину.

Маршрутка следовала по маршруту Апрелевка - Саларьево. Фото предоставлено КП

Маршрутка следовала по маршруту Апрелевка - Саларьево. Фото предоставлено КП

Стоит отметить, что информации о пострадавших пока не поступало. При этом, как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, водитель маршрутки никаких серьезных травм не получил: в настоящее время с ним уже беседуют сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что мужчина уснул за рулем.

Кстати, отметим, это далеко не первое ДТП с участием маршрутного такси. К примеру, как писал сайт kp.ru, в феврале на трассе А-107 в Раменском районе Московской области столкнулись два грузовика и маршрутка. Как отмечалось, тогда пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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