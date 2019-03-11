СК даст оценку действиям полицейских, отказавшимся вскрывать дверь квартиры с «девочкой-маугли»

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-11T14:59:06+03:00

Следствие также установит подробности об осуществлении надзора и контроля за неблагополучной семьей

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В Следственном комитете РФ заявили, что в центральном аппарате СК глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела пятилетней девочкой, которую обнаружили брошенной в захламленной московской квартире. Сообщается, что СК даст оценку действиям правоохранительным органам, которые отказывались помочь и вскрыть квартиру, где находилась ревущий и истощенный ребенок.

«По имеющейся у следователей информации, соседи неоднократно вызывали полицию, но те в свою очередь не проявили должного внимания. Лишь одна сотрудница полиции настояла на том, чтобы сотрудники МЧС РФ вскрыли квартиру. В связи с этим будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, приезжавших ранее по вызову соседей», - передаёт ТАСС сообщение в пресс-службе Следственного комитета СК.

Вопросы у следствия вызывают и действиям должностных лиц, которые осуществляли надзор за неблагополучной семьей. СК проведет расследование на предмет халатности сотрудников органов опеки и попечительства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, брошенную на несколько дней совершенно одной девочку в доме по Ленинградскому шоссе нашли благодаря соседу, который услышал плач в одной из квартир и вызвал полицию с МЧС. Выломав дверь, спасатели обнаружили полуголого рыдающего ребенка. С явными признаками анорексии девочку доставили в больницу. Мать девочки задержали, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696291" frameborder="0"></iframe> Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU