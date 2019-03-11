СК даст оценку действиям полицейских, отказавшимся вскрывать дверь квартиры с «девочкой-маугли»
В Следственном комитете РФ заявили, что в центральном аппарате СК глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела пятилетней девочкой, которую обнаружили брошенной в захламленной московской квартире. Сообщается, что СК даст оценку действиям правоохранительным органам, которые отказывались помочь и вскрыть квартиру, где находилась ревущий и истощенный ребенок.
«По имеющейся у следователей информации, соседи неоднократно вызывали полицию, но те в свою очередь не проявили должного внимания. Лишь одна сотрудница полиции настояла на том, чтобы сотрудники МЧС РФ вскрыли квартиру. В связи с этим будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, приезжавших ранее по вызову соседей», - передаёт ТАСС сообщение в пресс-службе Следственного комитета СК.
Вопросы у следствия вызывают и действиям должностных лиц, которые осуществляли надзор за неблагополучной семьей. СК проведет расследование на предмет халатности сотрудников органов опеки и попечительства.
Напомним, как писал сайт kp.ru, брошенную на несколько дней совершенно одной девочку в доме по Ленинградскому шоссе нашли благодаря соседу, который услышал плач в одной из квартир и вызвал полицию с МЧС. Выломав дверь, спасатели обнаружили полуголого рыдающего ребенка. С явными признаками анорексии девочку доставили в больницу. Мать девочки задержали, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.
ИСТОЧНИК KP.RU