2019-03-11T14:59:06+03:00
Происшествия

СК даст оценку действиям полицейских, отказавшимся вскрывать дверь квартиры с «девочкой-маугли»

Следствие также установит подробности об осуществлении надзора и контроля за неблагополучной семьей
Елена Гильманова
Поделиться:
СК даст оценку действиям полиции, отказывающим вскрывать квартиру с «девочкой-маугли» / фото представлено очевидцемСК даст оценку действиям полиции, отказывающим вскрывать квартиру с «девочкой-маугли» / фото представлено очевидцем
Изменить размер текста:

В Следственном комитете РФ заявили, что в центральном аппарате СК глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела пятилетней девочкой, которую обнаружили брошенной в захламленной московской квартире. Сообщается, что СК даст оценку действиям правоохранительным органам, которые отказывались помочь и вскрыть квартиру, где находилась ревущий и истощенный ребенок.

«По имеющейся у следователей информации, соседи неоднократно вызывали полицию, но те в свою очередь не проявили должного внимания. Лишь одна сотрудница полиции настояла на том, чтобы сотрудники МЧС РФ вскрыли квартиру. В связи с этим будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, приезжавших ранее по вызову соседей», - передаёт ТАСС сообщение в пресс-службе Следственного комитета СК.

Вопросы у следствия вызывают и действиям должностных лиц, которые осуществляли надзор за неблагополучной семьей. СК проведет расследование на предмет халатности сотрудников органов опеки и попечительства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, брошенную на несколько дней совершенно одной девочку в доме по Ленинградскому шоссе нашли благодаря соседу, который услышал плач в одной из квартир и вызвал полицию с МЧС. Выломав дверь, спасатели обнаружили полуголого рыдающего ребенка. С явными признаками анорексии девочку доставили в больницу. Мать девочки задержали, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Япония намерена отчистить орбиту Земли от крупного космического мусора
Шойгу рассказал о многократном росте числа носителей высококачественного оружия
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Москвичей предупредили о сильном ветре 11 и 12 марта
В Москве у сотрудницы НИИ украли ювелирные украшения на 2,5 миллиона рублей
Вандал, который повредил картину Репина в Третьяковке, частично признал свою вину
СК просит арестовать мать 5-летней «девочки-маугли» в Москве
Визит Лаврова в Турцию перенесли с 12 на 18 марта
Соседей московской "девочки-маугли" представят к награде "За содействие"
На месте крушения Boeing в Эфиопии нашли черный ящик
Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Баку
Водитель маршрутки уснул за рулем и устроил ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Эксперты рассказали об опасности взлома Wi-Fi
Более 50 человек погибли в Сирии при авиаударе коалиции
Тимошенко: после выборов Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности
В Арктике построили уже 475 российских военных объектов
Появилось видео убийства мужчины в Главклубе в Москве
Серхио Рамос и Марсело Вьерра поссорились на тренировке