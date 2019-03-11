Визит Лаврова в Турцию перенесли с 12 на 18 марта

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-11T14:49:06+03:00

В МИД РФ заявили, что перенос связан с изменениями в рабочем графике министра

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В понедельник, 11 марта, стало известно, что рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию переносится с 12-го на 18 марта. Как отметили в МИД РФ, перенос связан с изменениями в рабочем графике главы дипведомства.

Также в министерстве заметили, что в турецкой Анталье должно пройти заседание совместной группы стратегического планирования (СГСП) под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.

«В связи с изменением рабочего графика министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова сообщаем о переносе даты его анонсированного рабочего визита в Турцию для участия в седьмом заседании СГСП под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран, по договоренности с турецкой стороной, с 12 на 18 марта сего года», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского МИДа.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры. Стоит отметить, что тот разговор прошел накануне рабочего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU