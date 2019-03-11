В Москве у сотрудницы НИИ украли ювелирные украшения на 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:08 2019-03-11T15:08:05+03:00

Злоумышленник подобрал ключи к замку квартиры и вынес все украшения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Щербинке злоумышленники обчистили квартиру 60-летней местной жительницы. Из дома начальницы отдела московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца вынесли ювелирные украшения общей стоимостью 2 миллиона 435 тысяч рублей. Об этом KP.RU сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено пока москвички не было дома — в период с 7 по 10 марта. Злоумышленник подобрал ключи к замку квартиры на улице Спортивной и вынес все украшения, которые смог найти. Охранную сигнализацию женщина в квартире не ставила, поэтому преступнику удалось скрыться, никем не незамеченным. Сотрудница НИИ приехала домой вечером 10 марта, и, обнаружив пропажу, вызвала полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU