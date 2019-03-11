2019-03-11T15:13:32+03:00
Общество

Вандал, который повредил картину Репина в Третьяковке, частично признал свою вину

В мае прошлого года Иван Подпорин прорвался в галерею и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Вандал, который повредил картину Репина в Третьяковке, частично признал свою вину Фото: Третьяковская галереяВандал, который повредил картину Репина в Третьяковке, частично признал свою вину Фото: Третьяковская галерея
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Игорь Подпорин, повредивший картину художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, в суде частично признал вину.

- Вину признаю частично, с чем-то не согласен, - заявил мужчина во время судебного заседания. Окончательного приговора Подпорин дожидается в СИЗО.

Напомним, скандальный инцидент произошел в мае прошлого года. Перед закрытием Третьяковской галереи мужчина прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.

К слову, картине были нанесены серьезные повреждения. Холст оказался порванным в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть полотна - изображения лиц и рук царя и царевича - не повреждена, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае прошлого года стало известно о том, что «Третьяковский вандал» 10 лет назад кодировался от пьянки, а до этого привлекался за драку. Спустя несколько дней специалисты заявили, что на реставрацию картины «Иван Грозный и его сын Иван» потребуется больше года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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