Москвичей предупредили о сильном ветре 11 и 12 марта

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-11T15:12:53+03:00

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Начало новой рабочей недели будет ветреным. 11 и 12 марта столицу захватят ураганные ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Так что жителям столичного региона стоит быть особенно внимательными и учитывать погодные условия.

На территории Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Ограничение введено на 24 часа с 21:00 понедельника, 11 марта. Похожие погодные условия будут во Владимирской, Рязанской, Ивановской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Тульской, Курской, Белгородской, Орловской и Брянской областях.

Если говорить о погоде на понедельник, то будет облачно, иногда возможны прояснения. Температура воздуха прогреется до +15 градусов. Во вторник возможны небольшие осадки, местами переходящие в снег, и гололедица. Водителям стоит быть внимательнее на дороге и выезжать к месту назначения заблаговременно, так как возможно образование серьезных пробок, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru сообщал, что в ночь на вторник, 12 марта, воздух остынет до -2…-4 градусов. Причем в темное время суток в городе прогнозируется снег, а местами не исключена даже метель. При этом порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU