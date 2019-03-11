2019-03-11T15:24:02+03:00
Политика

Шойгу рассказал о многократном росте числа носителей высококачественного оружия

Министр обороны РФ особенно отметил новые ракеты с увеличенной дальностью для вертолетов, созданные с учетом «сирийского опыта»
Елена Гильманова
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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К 2019 году произошел многократный рост числа носителей высокоточного оружия и высокоточных крылатых ракет, во многом благодаря «сирийскому опыту». Соответствующие заявление министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал на заседании комитета Госдумы по обороне в понедельник, 11 марта.

«Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз», — сказал он.

Министр отметил значимость «сирийского опыта», благодаря которому российские вертолеты получили легкие многофункциональные управляемые ракеты со значительно увеличенной дальностью действия - до 15 километров. Он добавил, что это дает возможность применять их без входа в зону поражения средств Противовоздушной обороны (ПВО). «Всего в Сирии мы апробировали 316 образцов современного вооружения», - заявила Шойгу.

По словам главы Минобороны, в 2012 году ни о каком применении ВС России в удаленных регионах говорить было нельзя, поскольку воевать было некому и нечем.

Шойгу также сообщил о том, что россияне стали меньше критиковать армию «С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных сил. При этом отрицательные оценки снизились в 4,5 раза – с 31 до 7%. Социологические опросы, проведенные за последние 2-3 года, показывают, что армии России доверяет порядка 90% населения страны», - сказал он.

Ранее министр сообщил, что была усилена войсковая группировка России в Крыму. По его словам, это позволит обеспечить защиту территории полуострова, а также интересов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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