Япония намерена отчистить орбиту Земли от крупного космического мусора

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-11T15:31:02+03:00

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В этом году правительство Японии вместе с частными компаниями начнет разрабатывать технологию удаления с орбиты Земли космического мусора. Речь идет о крупных обломках и деталях ракет. Об этом в понедельник сообщило японское издание Tokyo Shimbun.

Спутник, который намерены разработать японцы, будет захватывать обломки, окружающие Землю и выводить их в плотные слои атмосферы, где они будут сгорать.

«Планируется запустить спутники для демонстрационных экспериментов в 2024 году. Если все пройдет, как планируется, то они начнут свою работу в 2025 году», - сообщает издание.

Такая технология позволит отчистить орбиту от крупного космического мусора длиной от 10 до 12 метров и диаметром около 5 метров. Издание отмечает, что до сих пор такие обломки ни разу не удавалось поймать и уничтожить, поэтому изобретение японцев станет настоящим прорывом.

ИСТОЧНИК KP.RU