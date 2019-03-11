2019-03-11T15:41:23+03:00
Экономика

ЦБ РФ ожидает ускорение экономического роста во втором полугодии 2019 года

Также в Центробанке оценили ситуацию в экономике в начале текущего года
Дарья ИВАШКИНА
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ЦБ ожидает ускорение экономического роста в России во втором полугодии 2019 годаЦБ ожидает ускорение экономического роста в России во втором полугодии 2019 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник, 11 марта, стало известно, что Центробанк РФ ожидает ускорения темпов роста экономики во втором полугодии 2019 года. Как заверила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, в настоящее время ситуация с экономическим ростом в нашей стране «прогнозируемая и подконтрольная».

«Пока нет оснований не считать того, что во второй половине года, когда заработают и фискальные меры, экономический рост вновь начнет ускоряться, как мы и прогнозировали ранее», - приводит слова Юдаевой ТАСС.

Также первый замглавы ЦБ РФ оценила ситуацию в экономике РФ в начале текущего года. По ее словам, худшие прогнозы не оправдались.

«Мы видим, инфляция идет по более мягкому прогнозу, чем худшие, скажем, из наших прогнозов», - сказала Ксения Юдаева. При этом она пояснила, что связано это с тем, что повышение цен в связи НДС идет «более медленно и плавно». «Плюс многие разовые факторы действуют в обратном направлении», - добавила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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