ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX 8 после консультаций с США
Представитель Еврокомиссии Энрико Бривио прокомментировал авиакатастрофу, произошедшую в минувшее воскресенье, 10 марта, в Эфиопии. По его словам, ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации самолета Boeing 737 MAX 8 после консультаций с авиационными властями США.
Как уточнил Бривио, в настоящее время европейские эксперты по авиационной безопасности поддерживают контакты с организациями, проводящими расследование ЧП, в том числе с федеральным авиационным регулятором США. «Мы оценим все риски и примем решение на основании полученной информации, нужно ли предпринимать конкретные действия», - цитирует представителя Еврокомиссии ТАСС.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Пекин уже ввел временный запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 китайскими авиакомпаниями. Дело в том, что ЧП в Эфиопии стало уже второй крупной авиакатастрофой с самолетом этого типа за последние пять месяцев.
Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.
ИСТОЧНИК KP.RU