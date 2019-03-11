2019-03-11T15:59:52+03:00
В мире

ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX 8 после консультаций с США

Крушение в Эфиопии стало уже второй крупной авиакатастрофой с самолетом этого типа за последние пять месяцев [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет Boeing 737 MAX 8Самолет Boeing 737 MAX 8Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель Еврокомиссии Энрико Бривио прокомментировал авиакатастрофу, произошедшую в минувшее воскресенье, 10 марта, в Эфиопии. По его словам, ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации самолета Boeing 737 MAX 8 после консультаций с авиационными властями США.

Как уточнил Бривио, в настоящее время европейские эксперты по авиационной безопасности поддерживают контакты с организациями, проводящими расследование ЧП, в том числе с федеральным авиационным регулятором США. «Мы оценим все риски и примем решение на основании полученной информации, нужно ли предпринимать конкретные действия», - цитирует представителя Еврокомиссии ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Пекин уже ввел временный запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 китайскими авиакомпаниями. Дело в том, что ЧП в Эфиопии стало уже второй крупной авиакатастрофой с самолетом этого типа за последние пять месяцев.

Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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