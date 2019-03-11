Первичный осмотр не выявил бомбу на борту самолета "Уральских авиалиний"
Специалисты не нашли никакого взрывного устройства при первичном осмотре лайнера Airbus A321 "Уральских авиалиний". Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Азербайджане.
Сайт kp.ru писал о том, что днем в понедельник, 11 марта, летевший из Бахрейна в Москву самолет вынужден был экстренно приземлиться в Баку. Решение о срочной эвакуации 225 человек принял командир воздушного судна. По неподтвержденным данным, во время полета пилоту передали записку с сообщением о заложенной на борту бомбе.
В результате все аварийно-спасательные службы азербайджанского аэропорта были приведены в готовность по тревоге. Согласно данным РИА Новости, самолет благополучно приземлился в 13:56 по мск. Проверка борта продолжается.
Всех пассажиров временно разместили в зале выдачи багажа. Помещение оцеплено полицейскими по периметру. Сколько продлится ожидание направлявшихся в Москву людей, пока неизвестно.
В Баку экстренно посадили российский самолёт, следовавший из Бахрейна в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU