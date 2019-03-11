Первичный осмотр не выявил бомбу на борту самолета "Уральских авиалиний"

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-11T16:04:50+03:00

Ранее лайнер было решено экстренно посадить в Баку из-за возникших у пилота подозрений

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Специалисты не нашли никакого взрывного устройства при первичном осмотре лайнера Airbus A321 "Уральских авиалиний". Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Азербайджане.

Сайт kp.ru писал о том, что днем в понедельник, 11 марта, летевший из Бахрейна в Москву самолет вынужден был экстренно приземлиться в Баку. Решение о срочной эвакуации 225 человек принял командир воздушного судна. По неподтвержденным данным, во время полета пилоту передали записку с сообщением о заложенной на борту бомбе.

В результате все аварийно-спасательные службы азербайджанского аэропорта были приведены в готовность по тревоге. Согласно данным РИА Новости, самолет благополучно приземлился в 13:56 по мск. Проверка борта продолжается.

Всех пассажиров временно разместили в зале выдачи багажа. Помещение оцеплено полицейскими по периметру. Сколько продлится ожидание направлявшихся в Москву людей, пока неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696477" frameborder="0"></iframe> В Баку экстренно посадили российский самолёт, следовавший из Бахрейна в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU