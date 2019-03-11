Родные погибших в авиакатастрофе россиян отправятся в Эфиопию 14 марта

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-11T16:44:40+03:00

Все расходы за перелет и проживание пообещала взять на себя авиакомпания Ethiopian Airlines

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Родственники россиян, погибших при крушении самолета Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, отправятся в столицу Эфиопии для участия в процедуре опознания тел. Дата вылета из Москвы в Аддис-Абебу запланирована на четверг, 14 марта. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Эфиопии Рашид Умяров.

"Есть информация, что родственников погибших ориентируют на 14 марта, то есть на четверг, на вылет из Москвы в Аддис-Абебу для опознания", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что все расходы за перелет и проживание родных жертв авиакатастрофы возьмет на себя Ethiopian Airlines, передает "ФАН".

Напомним, что летевший из Аддис-Абебы в Найроби самолет потерпел крушение 10 марта в 62 километрах от столицы Эфиопии. Лайнер рухнул спустя всего шесть минут после взлета. В момент падения на борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа из 33 различных государств, в том числе трое молодых россиян - Сергей Вяликов, а также Екатерина и Александр Поляковы. Выжить не удалось никому.

Сайт kp.ru писал о том, что в рамках расследования происшествия была создана специальная комиссия, в состав которой вошли международные эксперты. Между тем, это уже вторая гибель лайнера данной серии за последние полгода. Эксперты предполагают, что все дело в системе расширения маневренных характеристик. Ряд стран уже приостановил полеты подобных самолетов до выяснения всех обстоятельств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696314" frameborder="0"></iframe> Сергей Вяликов погиб при крушении самолета в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU