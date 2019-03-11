Онкохирурги начнут применять новую методику для удаления рака легких

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-11T16:46:45+03:00

В санкт-петербургском НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова модифицировали существующую методику и дали пациентам дополнительный шанс на жизнь

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Операбельный рак легких будут удалять по щадящей методике. Сегодня в большинстве случаев медики удаляют целое легкое пациента (пневмоэктомия), а в будущем появится возможность ограничиться частичным удалением органа (лобэктомия).

Новую методику разработали и успешно применяют в санкт-петербургском НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. По статистике 50% пациентов с операбельным раком могли бы сохранить часть пораженного органа, а с ним и шансы на более продолжительную жизнь.

На днях в центре провели первый бесплатный мастер-класс для врачей, которые решили перенять эту методику. Проводить такие показательные операции будут и в регионах.

Ежегодно в России рак легкого диагностируют у более 60 тысяч человек. 70-80% - это пациенты с IV стадией, для которой операция противопоказана. А вот 20–30% пациентов переживают хирургическое вмешательство.

- Частичное удаление легкого позволяет улучшить качество жизни пациента, условия реабилитации больных и отдаленные результаты лечения. Часто после полного удаления пациент умирает от сердечных патологий, ведь эти два органа неразрывно связаны, — рассказал заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгений Левченко.

«Соединенное» воедино по специальной методике оставшееся после удаления опухоли легкое, облагает большим запасом прочности и меньшими рисками осложнений. Метод уже зарекомендовал себя с положительной стороны, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU