2019-03-11T17:35:26+03:00
Экономика

Путин отметил снижение объема вывода средств из РФ в офшоры

Глава Росфинмониторинга сообщил президенту, что банковский мониторинг дает возможность снизить деятельность фиктивных организаций
Елена Гильманова
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Путин отметил снижение объема вывода средств из РФ в офшорыПутин отметил снижение объема вывода средств из РФ в офшорыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время беседы с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиных президент РФ Владимир Путин отметил двукратное снижение вывода средств из России в офшоры по сравнению с 2016 годом.

Рассказывая о результатах работы Росфинмониторинга, глава ведомства отметил, что банковский мониторинг дает возможность снизить деятельность фиктивных организаций.

Глава ведомства сообщил о значительном сокращении объема выводимых в офшоры средств. «Снижение идет очень сильное», - заявил Чиханчин.

«Да, в два раза с 2016 годом», - отметил в свою очередь Путин.

Чиханчин пояснил, что в случае с выводом средств в офшоры в большей степени речь идет о манипуляциях, связанных с уходом от налогов. «В большей степени это все-таки манипуляции, попытка вывезти туда, завезти их уже под другое окрашенными деньгами, то есть какие-то игры, уход временно из оборота, то есть уход от налогов», - сказал он.

На встрече Чиханчин также доложил Путину о борьбе с черным налом. Он также рассказал и о контроле за выполнением гособоронзаказа. По его словам, количество фиктивных организаций, участвующих в его выполнении, снизилось почти на четверть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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