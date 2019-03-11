Экс-глава банка «Открытие» заочно арестован по делу о растрате

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-11T17:55:42+03:00

Следствие считает, что Евгений Данкевич может скрываться от правосудия в Израиле

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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка "Открытие" Евгения Данкевича, который проходит обвиняемым по делу о растрате 34 миллиардов рублей. Соответствующее решение было принято инстанцией в ходе слушания в понедельник, 11 марта.

Перед этим предпринимателя объявили в международный розыск, а срок следствия по делу продлили до 17 июня 2019 года.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Данкевича. Срок ареста исчислять с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ", - постановила судья Юлия Сафина.

Сайт kp.ru писал о том, что, по версии следствии, Данкевич вступил в преступный сговор с руководителями компаний "01 Групп" и "01 Групп финанс" еще летом 2017 года. Вместе они выпустили и разместили на Московской бирже 40 млн облигаций стоимостью одна тысяча рублей каждая. Реальная же цена данных бумаг составляла в два раза меньше.

Данкевич поручил банку приобрести эти облигации по завышенной цене, а всю прибыль в размере более 34 млрд рублей забрал себе, досрочно погасив задолженность своих сообщников по кредитам.

В Следственном комитете считают, что экс-глава "Открытия" уже покинул Россию и теперь скрывается в Израиле. Сами представители защиты сообщили, что их клиент находится на лечении, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU