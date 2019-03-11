2019-03-11T17:30:15+03:00
Общество

В австралийском зоопарке родились исчезающие красные панды

Малышу чувствуют себя отлично и уже осваивают новую территорию [видео]
Елена АКИМОВА
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Красные панды появились на свет около трех месяцев назад, но их не показывали посетителямКрасные панды появились на свет около трех месяцев назад, но их не показывали посетителям
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Сотрудники австралийского зоопарка поделились приятной новостью – среди их подопечных пополнение. На свет появились представители исчезающего вида – детеныши красной панды. Это настоящее событие, так как вне воли представители данного вида размножаются довольно редко.

Родились панды три месяца назад, но их скрывали от глаз посетителей, чтобы детвора успела окрепнуть и опушиться. Теперь же малыши, пока больше похожие на енотов, осваивают новые территории.

В австралийском зоопарке родились красные панды.

Всего в мире насчитывается не более двух тысяч представителей красных панд. Это млекопитающее из отряда хищных, которое, тем не менее, питается преимущественно растительностью. Взрослый зверек размером чуть больше кошки, сообщает Пятый канал.

Ранее барнаульский зоопарк поделился счастливой новостью - в семье гималайских мишек появились на свет два чудесных малыша!Новоиспеченными родителями стали стали медведи Даша и Жора, это их первое потомство.

Гималайские медвежата в Барнаульском зоопарке.Видео Олега Укладова

ИСТОЧНИК KP.RU

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