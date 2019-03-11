Латвия возвела 93-километровый забор на границе с Россией

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-11T17:35:08+03:00

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Латвия завершила работы по возведению на границе с РФ 93-километрового забора с колючей проволокой длиной 207 км. На некоторых участках высота ограждения составляет 2,7 метра. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе страны.

«До 31 декабря 2018 года обустроена пограничная полоса длиной 207 км и построены изначально запланированные 93 км забора. Обустройство пограничной полосы планируется завершить в 2020 году», - заявили в пограничной службе. Они добавили, что общая стоимость строительства составляет 21,168 миллиона евро.

Согласно принятому летом 2015 года генеральному соглашению «О строительстве инфраструктуры государственной пограничной зоны вдоль латвийско-российской границы» всего планируется модернизировать и укрепить 282,6 км латвийско-российской границы. Помимо забора, в проект включено работа над организацией контрольных полос и патрульных троп, возведение деревянных мостков.

С целью работы с нелегальной миграцией в Латвии сообщили о намерении с 2018 по 2021 год модернизировать и обустроить 173 км границы с Белоруссией и также возвести ограждений длиной 135 км. Как сообщается общая стоимость таких работ оценивается в €27,6 млн.

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ИСТОЧНИК KP.RU