2019-03-11T18:12:36+03:00
В мире

Дания собирается запретить иностранное финансирование мечетей

Капенгаген подготавливает закон, запрещающий пожертвования из-за границы в религиозные объединения, если это создает угрозу демократии
Елена Гильманова
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Дания собирается запретить иностранное финансирование мечетейДания собирается запретить иностранное финансирование мечетейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Дании подготавливают новый закон, запрещающий иностранные инвестиции и пожертвования в религиозные объединения.

Применение закона возможно в случае, если пожертвования из-за границы расцениваются как подрывающие основополагающие свободы и демократию.

«Мы были чрезвычайно разочарованы примерами строительства мечетей, финансировавшихся из-за рубежа. И я уверен, что запрет на иностранные пожертвования остановит в будущем поток денежных средств», - газета Kristeligt Dagblad отвечающего за внешнеполитические вопросы представителя Датской народной партии Мартина Хенриксена.

Правительство страны разрабатывает новый закона с начала этого года.

Однако у власти есть намерение включить отдельные страны в определенный черный список, поскольку речь в основном идет о Катаре и Турции, которые активно оказывают материальную поддержку мусульманским религиозным объединениям страны и помогают строительству новых мечетей.

В Дании уже несколько раз имели место спорные ситуации, связанные с мечетями. Так kp.ru сообщал об инциденте мечети Копенгагена, где имам в ходе пятничной молитвы, призывал к убийству евреев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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