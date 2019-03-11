2019-03-11T18:43:36+03:00
Политика

Первые ударные беспилотники поступят в российскую армию в 2019 году

Всего же за шесть лет Вооруженные силы РФ получили более двух тысяч современных дронов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Минобороны России Сергей ШойгуГлава Минобороны России Сергей ШойгуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первые разведывательно-ударные беспилотники поступят на вооружение в российскую армию уже в текущем году. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на расширенном заседании Комитета Государственной думы по обороне.

По его словам, всего за шесть лет Вооруженные силы нашей страны сформировали 38 воинских частей, в распоряжение которых было поставлено свыше 2 тысяч современных беспилотников.

"С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности", - цитирует РИА Новости главу ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Шойгу рассказал также о многократном росте числа носителей высокоточного оружия. Согласно данным генерала армии, только крылатых ракет стало больше аж в 30 раз, а количество вооружений большой дальности возросло более чем в 12 раз.

При этом огромную роль здесь сыграл сирийский опыт. Именно на территорию данной арабской республики было опробовано свыше 316 образцов современного оружия.

Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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