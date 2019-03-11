2019-03-11T18:46:35+03:00
Авто

Компания Audi сообщила об отзыве 400 автомобилей

У машин, выпущенных в разные годы, выявлен ряд дефектов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Производитель Audi отзывает 400 автомобилей для устранения дефектовПроизводитель Audi отзывает 400 автомобилей для устранения дефектовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Немецкая компания Audi отзывает 400 автомобилей, проданных россиянам. Это нужно для устранения обнаруженных технических дефектов. Проблемы возникли у моделей A6, A7, А8, Q7, Q8, A3. Об этом 11 марта сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

163 автомобилей A6 и A7, которые были проданы с 2014 по 2018 год, имеют дефект нагревательного элемента климатической установки. Это может привести к повреждениям всей системы из-за высокой температуры.

239 авто Audi А3 (2018 - 2019 год), имеют бракованный с завода подголовник заднего среднего посадочного места.

Проблемы обнаружились и у авто 2019 года продажи. Модели А8, Q7, Q8, имеют сниженный показатель прочности вилки стойки амортизатора. Это может приводить к соприкосновению колеса и арки.

Ремонт автомобилей будет проведен бесплатно в дилерских центрах, сообщает газета «Известия».

Ранее французский автопроизводитель Renault отзывал из России 3,62 тысячи машин. В этой партии был обнаружен опасный для жизни дефект. Об этом сообщили представители Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп предложил увеличить расходы на оборону на 5%
Американские дипломаты посетят содержащегося в "Лефортово" Пола Уилана
Япония готовит многонациональную структуру противодействия кибертерроризму
США изучают возможность создания запрещенных ДРСМД ракет
Путин утвердил меры по обеспечению химической и биологической безопасности РФ
Первые ударные беспилотники поступят в российскую армию в 2019 году
США ввели санкции против российско-венесуэльского "Еврофинанс Моснарбанка"
Депутат Госдумы предложил изымать авто у пьяных водителей
Дания собирается запретить иностранное финансирование мечетей
Трамп рассказал, почему назвал главу Apple Тимом Эпплом
Американские ученые усмотрели пользу от стресса
Путин отметил снижение объема вывода средств из РФ в офшоры
Латвия возвела 93-километровый забор на границе с Россией
В австралийском зоопарке родились исчезающие красные панды
Экс-глава банка «Открытие» заочно арестован по делу о растрате
Итальянский певец Аль Бано попал в "черный" список Минкульта Украины
Онкохирурги начнут применять новую методику для удаления рака легких
Родные погибших в авиакатастрофе россиян отправятся в Эфиопию 14 марта
«Не все для благих целей»: глава Росфинмониторинга рассказал о финансировании НКО
Следователи подтвердили версию о самоубийстве вокалиста Prodigy
Первичный осмотр не выявил бомбу на борту самолета "Уральских авиалиний"
ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX 8 после консультаций с США
Россия обменялась с 12 странами списком террористов с замороженными активами