Компания Audi сообщила об отзыве 400 автомобилей

СЕГОДНЯ 18:46 2019-03-11T18:46:35+03:00

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Немецкая компания Audi отзывает 400 автомобилей, проданных россиянам. Это нужно для устранения обнаруженных технических дефектов. Проблемы возникли у моделей A6, A7, А8, Q7, Q8, A3. Об этом 11 марта сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

163 автомобилей A6 и A7, которые были проданы с 2014 по 2018 год, имеют дефект нагревательного элемента климатической установки. Это может привести к повреждениям всей системы из-за высокой температуры.

239 авто Audi А3 (2018 - 2019 год), имеют бракованный с завода подголовник заднего среднего посадочного места.

Проблемы обнаружились и у авто 2019 года продажи. Модели А8, Q7, Q8, имеют сниженный показатель прочности вилки стойки амортизатора. Это может приводить к соприкосновению колеса и арки.

Ремонт автомобилей будет проведен бесплатно в дилерских центрах, сообщает газета «Известия».

Ранее французский автопроизводитель Renault отзывал из России 3,62 тысячи машин. В этой партии был обнаружен опасный для жизни дефект. Об этом сообщили представители Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

ИСТОЧНИК KP.RU