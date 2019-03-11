Япония готовит многонациональную структуру противодействия кибертерроризму

СЕГОДНЯ 19:17 2019-03-11T19:17:40+03:00

Токио считает важным участие в новой системе России и Китая, а также стран АСЕАН, Индии, США и Австралии

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В японском правительстве разрабатывают проект по созданию первой в Азии многонациональной структуры противодействия кибертерроризму.

На первом этапе Токио предложило заняться системой быстрого обмена информацией между государствами региона в случае кибератак. Предполагается передавать развивающимся странам технологии, позволяющие усилить защиту данных от хакерских атак.

Японское правительство намерено также предложить унификацию законодательства о кибербезопасности.

По данным газеты Nikkei, предложение вступить в новую систему предполагается направить США, Австралии, Индии, странам - членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По данным издания, Япония считает важным участие России и Китая.

Конкретное предложение о создании многонациональной структуры противодействия кибертерроризму предполагается подготовить к августу, чтобы представить его на сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности.

Ранее состоялся третий раунд российско-южнокорейских межведомственных консультаций по проблематике обеспечения международной информационной безопасности (МИБ). Москва и Сеул обратили внимание на угрозу в сфере информационно-коммуникационных технологий и заявили о необходимости в кратчайшие сроки разработать правила поведения государств в информационном пространстве, которые будут действовать под эгидой ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU