2019-03-11T19:29:56+03:00
Политика

Американские дипломаты посетят содержащегося в "Лефортово" Пола Уилана

Визит представителей консульства США в СИЗО должен состояться уже на этой неделе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пол Уилан. Фото: Сергей Савостьянов ТАССПол Уилан. Фото: Сергей Савостьянов ТАСС
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Американские дипломаты планируют навестить гражданина США Пола Уилана, который был задержан в Москве по обвинению в шпионаже в декабре 2018 года. О готовящемся визите сообщили в пресс-службе посольства Соединенных Штатов в России.

"Должностные лица консульства США в РФ посетят Пола Уилана в СИЗО "Лефортово" на этой неделе. Мы призываем правительство РФ предоставить консульским сотрудникам возможность беспрепятственно посещать г-на Уилана", - говорится в заявлении, опубликованном на странице диппредставительства в Twitter.

В посольстве сообщили, что руководству следственного изолятора также были направлены документы с призывом позволить семье американца самостоятельно выбрать и нанять адвоката, который "наилучшим образом будет представлять его интересы".

Напомним, что российские спецслужбы взяли Пола Уилана с поличным во время осуществления шпионской деятельности. При себе у мужчины были обнаружены сведений, содержащие государственную тайну, однако о чем идет речь, не сообщается.

Сайт kp.ru писал о том, что, по информации ряда СМИ, бывший морской пехотинец принимал в своем номере московского отеля некого российского осведомителя, который и передал ему секретную информацию, а также списки агентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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