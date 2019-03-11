2019-03-11T20:21:20+03:00
Политика

Евросоюз может оштрафовать Британию в случае отсрочки Brexit

Королевству придется платить по 1 млрд фунтов ежемесячно, если выход из ЕС не будет осуществлен до конца марта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЕС может оштрафовать Лондон за задержку BrexitЕС может оштрафовать Лондон за задержку BrexitФото: REUTERS
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Евросоюз рассматривает возможность введения штрафных санкций в отношении Великобритании в случае, если королевство не сможет выйти из состава объединения до 29 марта 2019 года.

Источники издания The Daily Telegraph сообщают, что каждый месяц отсрочки Brexit будет стоить Лондону около 1 млрд фунтов стерлингов. И это не считая тех 39 млрд фунтов (более 45 млрд евро), которые ЕС должен получить в любом случае.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее парламент Великобритании отклонил предложенный премьером Терезой Мэй план по выходу из союза. Очередное голосование по данному вопросу запланировано на 12 марта, однако ожидается, что документ вновь не пройдет процедуру принятия.

Если это все же случится, то страна сможет выйти из ЕС без сделки или продлить переговоры об условиях частичного разрыва связей между Лондоном и Брюсселем.

Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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