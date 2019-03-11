2019-03-11T21:20:10+03:00
Звезды

Аль Бано счел "недопустимым" включение своего имени в "черный" список Украины

Итальянский певец не понимает, чем руководствовались киевские власти, объявляя его угрозой нацбезопасноти
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аль Бано оценил свое попадание в украинский черный списокАль Бано оценил свое попадание в украинский черный списокФото: Леонид ВАЛЕЕВ
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Итальянский певец Аль Бано Карризи признался, что сначала принял за шутку сообщения о включении своего имени в "черный" список министерства культуры Украины. По словам артиста, он никогда не говорил ничего плохого ни о самой стране, ни о ее гражданах.

Между тем, как писал сайт kp.ru, в Киеве артиста уже объявили угрозой национальной безопасности государства. Его фамилия была добавлена в базу данных ведомства по распоряжению СБУ.

Итальянский певец Аль Бано попал в "черный" список Минкульта Украины.

"Сейчас же позвоню послу, а потом и в министерство культуры Украины. Я хочу понять, как мое имя оказалось в списке", - заявил певец.

При этом Аль Бано выразил возмущение тем фактом, что его буквально приравняли к террористу и заявил об отсутствии какого-либо оружия, даже "психологического".

"Возможно украинцам перестали нравиться мои песни. Но внесение в список - это перебор", - цитирует певца La Repubblica.

ИСТОЧНИК KP.RU

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