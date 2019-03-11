2019-03-11T22:42:02+03:00
Наука

NASA планирует высадить астронавтов на Луну к 2028 году

Ожидается, что экипаж пробудет на поверхности спутника Земли до семи дней
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США хотят высадить людей на Луну к 2028 годуСША хотят высадить людей на Луну к 2028 годуФото: REUTERS
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Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства планирует осуществить высадку человека на Луну к 2028 году. Соответствующая информация содержится в бюджетном запросе NASA на 2020 финансовый год,

Ожидается, что в рамках новой миссии астронавты пробудут на спутнике Земли до семи дней. Это дольше, чем любая другая космическая экспедиция в истории человечества. Затраты на реализацию планов составят порядка 10,7 млрд долларов. Именно эта сумма понадобится на продолжение строительства ключевых компонентов

"Мы будем использовать новые корабли, роботов, и в конечном счете к 2028 году высадим людей для исследования всей лунной поверхности", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления.

"КП" писала о том, что президент США Дональд Трамп еще в конце 2017 года поставил перед NASA задачу отправить людей на орбиту Марса к середине 2030-х. При этом Луну американский лидер планирует покорить еще раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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