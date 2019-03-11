В Эквадоре разбился самолет, груженый наркотиками

СЕГОДНЯ 23:00 2019-03-11T23:00:58+03:00

На борту самолета находились два человека Фото: скриншот с видео

Находившиеся на борту люди смогли выжить, однако отказались говорить с полицией [видео]

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В Эквадоре потерпел крушение небольшой легкомоторный самолет, на борту которого находилась партия кокаина.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 10 марта, недалеко от общины Рио-Браво провинции Манаби. Самолет рухнул на землю и воспламенился. Прибывшие на место крушения правоохранители обнаружили среди обломков двух людей, которые получили травмы и были доставлены в больницу. Выжившие отказываются разговаривать с полицией, поэтому их гражданство неизвестно.

В Эквадоре разбился самолет с кокаином.В Эквадоре разбился самолет с кокаином

Данных о самолете пока также нет. Летчики не согласовали свой полет с местными властями и не предоставили диспетчерам никакого плана. По словам начальника местной полиции, полковника Ричарда Коэлара, страна происхождения воздушного судна в настоящий момент выясняется.

Между тем, на месте происшествия уже работают сотрудники антинаркотического подразделения, передает El Universo.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее привезенные из Эквадора наркотики обнаружили также в таможенном терминале Шушары в пригороде Санкт-Петербурга. Злоумышленники спрятали кокаин в контейнере с бананами.

ИСТОЧНИК KP.RU