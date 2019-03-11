Трамп просит у Конгресса $500 млн на борьбу со "злонамеренным влиянием" РФ в Европе
Президент США Дональд Трамп намеревается в 2020 финансовом году, который начнется в октябре этого года, потратить 500 миллионов долларов на противодействие "российскому злонамеренному влиянию" в Европе. Запрос на выделение такой суммы глава Белого дома направил в понедельник в Конгресс.
В своем обосновании Трамп поясняет, что на эти деньги будет реализовываться “продвижение общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США”, а также поощрение стран-партнеров за отказы от российской военной техники. Кроме того, по мнению президента, Соединенные Штаты должны будут оказать помощь “в устранении слабостей в макроэкономической среде, которыми стремятся воспользоваться власти России, в том числе зависимость от энергетики и торговли", передает ТАСС.
Статья расходов называется "противостояние российскому злонамеренному влиянию" и в документе подчеркивается, что стратегическое противостояние нашей стране и Китаю является приоритетом для США.
ИСТОЧНИК KP.RU