2019-03-11T23:28:52+03:00
Политика

Трамп просит у Конгресса $500 млн на борьбу со "злонамеренным влиянием" РФ в Европе

Президент считает, что США должны поощрять страны-партнеры за отказ от российской военной техники
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп намеревается в 2020 финансовом году, который начнется в октябре этого года, потратить 500 миллионов долларов на противодействие "российскому злонамеренному влиянию" в Европе. Запрос на выделение такой суммы глава Белого дома направил в понедельник в Конгресс.

В своем обосновании Трамп поясняет, что на эти деньги будет реализовываться “продвижение общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США”, а также поощрение стран-партнеров за отказы от российской военной техники. Кроме того, по мнению президента, Соединенные Штаты должны будут оказать помощь “в устранении слабостей в макроэкономической среде, которыми стремятся воспользоваться власти России, в том числе зависимость от энергетики и торговли", передает ТАСС.

Статья расходов называется "противостояние российскому злонамеренному влиянию" и в документе подчеркивается, что стратегическое противостояние нашей стране и Китаю является приоритетом для США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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