2019-03-12T00:19:22+03:00
Общество

Суд обратил в доход государства имущество соучастника полковника Захарченко

Прокуратура взыскала в пользу РФ недвижимость и автомобили на 380 млн рублей
Юлия ДИВЕЕВА
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Московский районный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры по изъятию имущества коррупционера в пользу государстваМосковский районный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры по изъятию имущества коррупционера в пользу государстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Гагаринский суд Москвы постановил обратить в доход государства имущество и активы, принадлежащие семье и близким бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, который проходит соучастником по делу экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко.

"Решением суда исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - сообщили в суде в понедельник.

В ходатайстве речь идет о 28 объектах недвижимости в Москве и Московской области. Это жилые дома, земельные участки, квартиры, машиноместа, а также пять дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что "данное имущество было получено из незаконных источников, обнаружено и изъято в ходе расследования уголовного дела", передает Интерфакс.

Общая стоимость взысканного имущество оценивается более чем в 380 млн рублей. Адвокаты ответчиков намерены обжаловать решение суда.

Напомним, сайт kp.ru сообщал в начале февраля, что Генпрокуратура направит еще один иск в суд об изъятии в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко. Речь идет об имуществе стоимостью в 484 млн рублей.

Полковника Захарченко задержали в сентябре 2016 года. При обысках в его квартирах была найдена рекордная сумма — 9 миллиардов рублей в разной валюте. Бывший заместитель руководителя Управления "Т" главка экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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