2019-03-12T01:02:13+03:00
Политика

Украинского посла в Вене вызвали в МИД Австрии

Представитель ведомства потребовал у дипломата, чтобы киевские власти сняли запрет на въезд австрийскому журналисту
Юлия ДИВЕЕВА
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Корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу СБУ запретила въезжать на УкраинуКорреспонденту ORF Кристиану Вершютцу СБУ запретила въезжать на УкраинуФото: REUTERS
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Посол Украины в Вене Александр Щерба был вызван в Министерство иностранных дел Австрии для беседы с генеральным секретарем внешнеполитического ведомства Йоханнесом Петерликом. Об этом сообщила пресс-служба австрийского МИД.

"Петерлик потребовал снять введенный украинскими властями запрет на въезд, а также на аккредитацию корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в зоне конфликта на украинской стороне линии соприкосновения", - говорится в на сайте ведомства.

Также австрийская сторона потребовала предъявить доказательства обвинений в отношении журналиста и выразила обеспокоенность действиями украинского правительства, передает Интерфакс.

"Это неприемлемый односторонний акт цензуры, несовместимый с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС", - подчеркнул Петерлик в своем заявлении.

Он также отметил, что с призывом отменить запрет на въезд Вершютцу выступил и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

Как сообщал сайт kp.ru, 7 марта СБУ на один год запретила въезд на Украину для Кристиана Вершютца. Против него выдвинули обвинения в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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