Число жертв наводнения в Бразилии выросло до 12 человек
По последним данным, жертвами наводнения в бразильском штате Сан-Паулу стали 12 человек. Об этом сообщили в Пожарной службе.
Канал Globo передает, что среди жертв наводнения годовалый ребенок и двухмесячный младенец. Они погибли под завалами, которые произошли в результате проливных дождей. Всего под оползнями оказались похоронены пять человек.
Остальные погибшие утонули в результате начавшихся наводнений. Также около десяти человек получили травмы.
Мощные осадки обрушились на Бразилию в воскресенье и продолжились в понедельник. Больше всего пострадали районы Вила-Пруденте и Ипиранга. Пожарные сообщают, что с 7 утра до 16:20 вечера в дежурную часть поступило 740 вызовов в связи с наводнениями и их последствиями: в 44 случаях сигнализировали об оползнях, еще в 123 случаях сообщали о падении деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU