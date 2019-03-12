2019-03-12T02:45:15+03:00
Происшествия

Число жертв наводнения в Бразилии выросло до 12 человек

Люди погибли под оползнями или утонули
Юлия ДИВЕЕВА
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Наводнение в Вила-Пруденте в Сан-ПаулуНаводнение в Вила-Пруденте в Сан-ПаулуФото: REUTERS
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По последним данным, жертвами наводнения в бразильском штате Сан-Паулу стали 12 человек. Об этом сообщили в Пожарной службе.

Канал Globo передает, что среди жертв наводнения годовалый ребенок и двухмесячный младенец. Они погибли под завалами, которые произошли в результате проливных дождей. Всего под оползнями оказались похоронены пять человек.

Остальные погибшие утонули в результате начавшихся наводнений. Также около десяти человек получили травмы.

Мощные осадки обрушились на Бразилию в воскресенье и продолжились в понедельник. Больше всего пострадали районы Вила-Пруденте и Ипиранга. Пожарные сообщают, что с 7 утра до 16:20 вечера в дежурную часть поступило 740 вызовов в связи с наводнениями и их последствиями: в 44 случаях сигнализировали об оползнях, еще в 123 случаях сообщали о падении деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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