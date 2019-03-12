2019-03-12T03:17:03+03:00
Политика

Посол РФ: Россия сделала все возможное для сохранения ДРСМД

Антонов назвал сказкой сообщения о российской ракете 9М729, которая якобы нарушала договор
Юлия ДИВЕЕВА
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Посол РФ в США Анатолий АнтоновПосол РФ в США Анатолий АнтоновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия со своей стороны сделала все возможное для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы сделали все возможное, чтобы сохранить договор, учитывая его важность с точки зрения поддержания стратегической стабильности в Европе, а также в мире", - подчеркнул он, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Глава дипмиссии отметил, что российские власти приняли "практически беспрецедентные меры прозрачности", выходившие далеко за рамки обязательств, прописанных договором о РСМД, передает ТАСС.

Антонов высказал мнение, что шаги по ликвидации договора Вашингтон начал предпринимать с 1999 года, когда Соединенные Штаты испытали ударные беспилотные летательные аппараты, характеристики которых совпадали с запрещенными ДРСМД ракетами наземного базирования. Тогда Америка публично заявила о необходимости таких ракет для для противостояния Китаю.

"Соединенные Штаты хотели найти предлог, и предлог был найден, они сочинили сказку о так называемой российской ракете 9М729. Очень важно понять, что стоит за этими решениями США", - уверен Антонов.

Он подчеркнул, что "последствия ликвидации ДРСМД будут очень серьезными для российско-американских и международных отношений".

Ранее сайт kp.ru сообщил, что США официально объявили о начале проработки вопроса создания ракет средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены двусторонним договором, заключенным с Россией еще в прошлом веке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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